Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Уголовное дело о повреждении или уничтожении имущества из-за происшествия, случившегося в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли) Грузии, где местные жители не дали госпитализировать 10 пациентов с наличием коронавируса в организме, возбудило МВД данной страны. Об этом 2 мая рассказали в пресс-службе грузинского ведомства.

«Инцидент, который произошел в селе Мушевани, полиция (его — ред.) расследует по статье 187», — приводит ТАСС информацию пресс-службы.

Также указывается, что в настоящее время проводятся необходимые мероприятия следственного характера, для чего проводится опрос имеющих отношение к данному делу лиц.

Кроме этого, уточняется, что в ходе инцидента было легко повреждено два автомобиля.

«Факт физического насилия не зафиксирован», — также рассказали в пресс-службе.

Отметим, как ранее сообщили местные СМИ, 30 апреля местные жители закидали палками и камнями машины полиции и скорой помощи, прибывшие в село Мушевани, чтобы забрать оттуда на госпитализацию 10 пациентов с наличием коронавируса в организме. После этого врачи и сотрудники полиции вынужденно покинули село.