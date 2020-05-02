Луганск, 2 мая 2020, 14:04 — REGNUM С утра боевики украинских формирований несколько раз обстреляли посёлок Золотое-5 из миномётов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что позже боевики ВСУ вновь начали обстрел района, несмотря на то, что на место происшествия выдвинулась группа наблюдателей ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов ВСУ осколочные ранения получила семилетняя девочка. Её госпитализировали с ранениями лица и бедра.
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