Луганск, , 14:04 — REGNUM С утра боевики украинских формирований несколько раз обстреляли посёлок Золотое-5 из миномётов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Произошло прямое попадание в дом многодетной семьи по адресу ул. Почтовая д. 26, что привело к ранению ребёнка 2013 года рождения. Также, в результате прямого попадания снаряда по адресу ул. Почтовая д.3 произошло возгорание гражданского домостроения. Кроме того, повреждения получила опора ЛЭП на пересечении улиц Почтовая и Кутузова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что позже боевики ВСУ вновь начали обстрел района, несмотря на то, что на место происшествия выдвинулась группа наблюдателей ОБСЕ.

«По состоянию на текущий момент повреждения получили шесть жилых домостроений», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов ВСУ осколочные ранения получила семилетняя девочка. Её госпитализировали с ранениями лица и бедра.

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