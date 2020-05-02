Рига, , 13:34 — REGNUM В центре Риги сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников пикета, выступавших против введённого правительством Латвии режима ЧС. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел 1 мая возле памятника Свободы.

По данным журналистов, все задержанные являются членами организации «Власть народному фронту» (Tautas varas frontes). Источники в полиции разъяснили, что задержание произошло после того, как протестующие развернули плакаты с призывами.

После задержания одному из пикетчиков стало плохо, у него поднялась температура. Сотрудники полиции доставили его в больницу. Двое других отпущены. По факту происшедшего было заведено административное дело.

Напомним, что пикеты и митинги во время действия режима ЧС, согласно действующему законодательству, запрещены.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.