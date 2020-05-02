Калуга, , 13:31 — REGNUM 44-летней жительнице Калуги за предъявление на работе поддельного листка нетрудоспособности грозит лишение свободы на срок до одного года, сообщили 2 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

В полицию обратился представитель одной из организаций города, который сообщил о предоставлении работницей листка нетрудоспособности, вызывающего сомнения в его подлинности. Сотрудниками полиции была проведена проверка. По версии правоохранителей, калужанка предъявила поддельный больничный лист работодателю для подтверждения своего отсутствия на рабочем месте по причине ухода за ребенком. Однако экспертиза показала, что документ был выполнен на бумаге, плотность которого отлична от оригинала, на водяных знаках отсутствуют необходимые сведения. Кроме того, наименование организации и оттиски печати не соответствуют фактическим. При проверке медицинского учреждения было установлено, что больничный лист с данным номером не выдавался.

Женщина призналась полицейским, что к врачу не обращалась, а приобрела «документ» в интернете. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков». Расследование продолжается. Устанавливается источник происхождения документа.

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