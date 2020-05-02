Ярославль, , 13:21 — REGNUM В Ярославской области за сутки зафиксировано 64 новых случая коронавирусной инфекции — столько же, сколько и за предыдущие сутки. Об этом 2 мая сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Выздоровели ещё 2 жителя области.

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Наибольший прирост зафиксирован в областном центре — 48 человек. Впервые инфекция отмечена у жителей Первомайского района, там четверо зараженных. Пока что коронавирус на выявлен лишь в Мышкинском, Брейтовском и Любимском районах области.

Как сообщает Информационный центр по ситуации с коронавирусом в России, за последнюю неделю число инфицированных в Ярославской области увеличилось в 1,87 раз, это выше, чем в среднем по стране (1,67).

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