Самара, , 12:59 — REGNUM Водитель легкового автомобиля погиб после ДТП с грузовиком в Самарской области. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла на 58 км автотрассы «подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал».

По предварительной информации, утром 1 мая легковой автомобиль, за рулем которого находился водитель 1995 года рождения, ехал со стороны села Домашка. На перекрёстке он не уступил дорогу грузовому автомобилю Вольво с полуприцепом, за рулем которого сидел водитель 1973 года рождения. Отмечается, что грузовик ехал на встречу легковушки.

Сообщается, что водитель легковой автомашины получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.

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