Стерлитамак, Башкирия, , 12:47 — REGNUM Мужчина пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием троллейбуса в Башкирии. Об этом 1 мая сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла в Стерлитамаке на ул. Кочетова. Днем 30 апреля произошло столкновение по касательной автомобиля «Honda Fit», за рулем которого сидел 38-летний мужчина и встречного троллейбуса, под управлением 49-летний водителя.

Отмечается, что в этом ДТП получил травмы водитель легкового автомобиля.

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