Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Петербургские следователи раскрыли исчезновение и убийство мужчины и женщины, поиски которых велись с конца апреля. Предполагаемый убийца объяснил свой поступок нуждой в средствах, которые якобы необходимы для лечения супруги. О раскрытии преступления 2 мая сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» было возбуждено после обращения в полицию родственников 46-летней петербурженки. В конце апреля женщина бесследно пропала, и о ее местонахождении никто не знал. Кроме того, исчез и ее новый автомобиль Mercedes, который обычно стоял под окнами квартиры.

По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний Николай Т. По версии следствия, 27 апреля 2020 года он под обманным предлогом заманил будущую жертву и ее 51-летнего знакомого на территорию промышленной зоны в Ломоносовском районе Ленинградской области. Там он напал на них с баллонным ключом и убил, нанеся множественные удары, а затем поместил тела жертв в багажник автомобиля женщины и вернулся в ее квартиру, где похитил 90 тыс. рублей.

«На следующий день он вывез тела потерпевших на территорию Вологодской области, где утопил в реке Песь», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Принадлежащий убитой автомобиль Mercedes GLC 220 мужчина сжег в городе Пикалево в Ленинградской области.

«С целью сокрытия следов преступления подозреваемый произвел звонок с мобильного телефона мужчины на мобильный телефон женщины, а также привез куртку мужчины в его квартиру, для создания видимости его возвращения», — сообщает ГСУ СКР по Петербургу.

Позже на допросе, как сообщает издание «Фонтанка», свой поступок подозреваемый объяснит необходимостью найти деньги для лечения его жены, страдающей онкологическим заболеванием.

С участием подозреваемого была проведена проверка показаний на месте. Во время осмотра реки в Вологодской области было обнаружено тело женщины, поиск тела мужчины продолжается.

По данным издания «47news», погибшие — петербурженка Ольга И. и ее гражданский муж. Женщина работала старшим бухгалтером в солидной петербургской компании «Рис Трейд», занимающейся торговлей рисом и чаем из Китая. В конце апреля она сняла с личного счета в банке крупную сумму, о чем стало известно подозреваемому.