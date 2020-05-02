Красногорск, , 12:14 — REGNUM В Подмосковье выявлено 807 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике данной инфекции.

Всего же по состоянию на 2 мая в Московской области выявлено 13 314 зараженных SARS-CoV2. Из них 507 человек выздоровело, а 110 скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 2 мая зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса — 5358.

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