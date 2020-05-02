Луганск, , 12:05 — REGNUM В результате миномётного обстрела боевиками ВСУ населённого пункта Золотое-5 осколочные ранения получила семилетняя девочка, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева, сообщил 2 мая telegram-канал официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

«Сегодня в 10 часов утра произошёл обстрел Золотого-5 из миномёта 120-го калибра. В результате пострадала семилетняя девочка, у неё осколочные ранения, её повезли в больницу в Первомайск», — рассказала Кобцева.

Она отметила, что в семье, в которой проживает девочка, пятеро детей.

Представитель ЛНР подчеркнула, что целенаправленный обстрел жилой застройки, тем более в условиях карантина, когда люди находятся дома, является двойным преступлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинского обстрела ранения получила жительница посёлка Донецкий 1951 года рождения, которая также находилась у себя дома.

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