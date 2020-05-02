Москва, , 11:52 — REGNUM Число новых инфицированных коронавирусом SARS-CoV2 в Москве за сутки увеличилось на 5358. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале по профилактике коронавируса в столице.

Данный показатель стал рекордным за всё время наблюдения. Для сравнения, накануне 1 мая число новых выявленных случаев коронавируса в городе составляло 3561. Максимальный же прирост за всё время составлял 3570 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по состоянию на 2 мая в России выявлено 9623 новых случаев SARS-CoV2.

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