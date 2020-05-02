Донецк, , 11:18 — REGNUM Над посёлком Спартак был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который пытался сбросить взрывное устройство на мирные кварталы посёлка. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Позже бомба была уничтожена сапёрами.

«Важно отметить, что украинские боевики пытались нанести удар именно по тому району, где вчера от вражеской пули погибла мирная жительница 1953 г.р., находившаяся в своём дворе», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела территории ДНР была ранена жительница села Спартак 1953 года рождения. Позже она скончалась от полученных ран.

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