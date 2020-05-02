Донецк, 2 мая 2020, 11:18 — REGNUM Над посёлком Спартак был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который пытался сбросить взрывное устройство на мирные кварталы посёлка. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Позже бомба была уничтожена сапёрами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела территории ДНР была ранена жительница села Спартак 1953 года рождения. Позже она скончалась от полученных ран.
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