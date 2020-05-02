Багдад, , 11:16 — REGNUM В результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ополченцев «Хашд аш-Шааби» в Ираке погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом 2 мая сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в провинции Салахуддин, пострадавшие от террористической атаки были госпитализированы.

Напомним, ополчение «Хащд аш-Шааби» было сформировано в 2014 году для борьбы с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бойцы указанной группировки являются преимущественно шиитами и фактически не подчиняются правительству Ирака.