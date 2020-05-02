Найроби, , 11:13 — REGNUM Четверо полицейских по-прежнему числятся пропавшими без вести после того, как они попали в эпицентр внезапного наводнения на востоке Кении. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, они были среди 12 офицеров, ехавших на машине в городе Чамое в округе Баринго вечером в четверг, 30 апреля, где вышла из берегов река Кагир.

Пятеро из них выжили, а тела трех других были найдены позднее. Поисково-спасательная операция продолжается.

Начальник полиции в Рифт-Валли Маркус Охола сообщил в интервью местной газете Daily Nation, что они объединили усилия с военными офицерами для проведения данной операции.