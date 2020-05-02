Косон, , 11:06 — REGNUM Лесной пожар, бушевавший в районе южнокорейского уезда Косон, удалось взять под контроль спустя 12 часов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Лесной службы Южной Кореи и центра мониторинга пожаров в провинции Канвондо East Coastal Fire Center of Ganwon Province.

По их словам, пожар удалось ликвидировать в 7:30 по местному времени.

Известно, что в тушении пожара были задействованы 39 вертолётов, около 500 единиц пожарной техники и 5124 представителя пожарной бригады. По оценкам пожарной службы, огнём было уничтожено 85 га леса и шесть построек.

Напомним, что пожар был зафиксирован около 20:21 по местному времени. Было эвакуировано около 2400 человек.

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