Кишинёв, , 10:33 — REGNUM В столице Молдавии до сих пор не нашли 34-летнюю пациентку с COVID-19, которая ранее сбежала из больницы Святого Архангела Михаила. Об этом вечером 1 мая сообщает TVR Moldova.

О том, что женщина покинула больницу медицинские работники сообщили в полицию 30 апреля утром. Сотрудники полиции искали женщину у родственников, где ее не нашли. Женщину не нашли и в населенном пункте Единецкого района, откуда она родом.

По информации полиции, пациентка не имела постоянного места жительства и ночевала в приюте для бездомных города Кишинева. Оттуда ее и доставили с симптомами заболевания в лечебное учреждение.

По словам медицинских работников больницы, откуда сбежала пациентка, с момента госпитализации она вела себя агрессивно. После двадцатидневного лечения в больнице, повторный результат ее теста на коронавирус оказался положительным, что возмутило женщину. В результате, пациентка соорудила из простыней веревку, по которой спустилась из окна второго этажа больницы. Женщине грозит штраф до 25 000 леев (105 тысяч 100 рублей) или лишение свободы на семь лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кишиневе мужчина с подозрением на заражение коронавирусом, сбежал из медицинского учреждения.