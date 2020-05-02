Киев, , 10:15 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области Украины продолжаются работы по ликвидации масштабных пожаров, сообщили 2 мая в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, 203 человека и 64 единицы техники тушат тлеющие торфяники в Чернобыльской зоне отчуждения.

Возгорания на территории трёх лесничеств Житомирской области локализованы. Пожарные продолжают тушить очаги тления лесной подстилки, пни и деревья. Всего на месте работают 405 человек и 75 единиц техники.

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