Находка, Приморский край, 2 мая 2020, 10:12 — REGNUM Причиной взрыва на крупнейшей российской плавучей базе «Всеволод Сибирцев» в Находке Приморского края стало нарушение техники безопасности при сварочных работах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Хлопок газовоздушной смеси произошел вследствие нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что точные причины будут установлены в ходе следствия.
Как сообщало ИА REGNUM, судно находилось в пределах территории АО «Приморский завод». За хлопком последовало возгорание. В результате один из рабочих погиб, другой госпитализирован с ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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