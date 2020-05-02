Уфа, , 10:08 — REGNUM Более 90 человек спасли добровольные пожарные в текущем году в Башкирии. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба республиканское ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2020 году добровольцы ликвидировали свыше 560 пожаров и порядка 2,9 тысяч раз боролись с огнем вместе с профессиональными огнеборцами.

Всего на территории Башкирии действуют 976 подразделений добровольной пожарной охраны, в которых принимают участие порядка 3,5 тысяч волонтеров, оснащенных свыше 690 единицами техники. Отмечается, что в течение прошлого года добровольцы участвовали в ликвидации свыше 1,9 тысяч пожаров. В том числе самостоятельно ликвидировали свыше 170 очагов.

Помимо этого, добровольцы тушат и лесные пожары. В прошлом году они приняли участие в тушении 23 лесных пожаров. Из них 12 очагов они потушили сами. Добровольцы также ликвидировали 160 палов травы, а приняли участие в тушении свыше 760 очагов.

В 2020 году они приняли участие в тушении более 400 пожаров и тушении свыше 60 палов травы.

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