Донецк, , 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 155 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 2 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности две мины калибра 120 мм, 45 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Ясиноватая, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Сигнальное, Еленовка, Ясное, Петровское, Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждения получили дома, хозпостройки, газопровод и линии электропередачи посёлка Гольмовский, жилые дома в населённых пунктах посёлок шахты «Трудовская» и Ясное. В посёлке Сигнальное из-за повреждения линии электропередачи без электричества остались 196 абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов была смертельно ранена жительница села Спартак 1953 года рождения.

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