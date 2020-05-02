Донецк, 2 мая 2020, 10:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 155 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 2 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности две мины калибра 120 мм, 45 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов повреждения получили дома, хозпостройки, газопровод и линии электропередачи посёлка Гольмовский, жилые дома в населённых пунктах посёлок шахты «Трудовская» и Ясное. В посёлке Сигнальное из-за повреждения линии электропередачи без электричества остались 196 абонентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов была смертельно ранена жительница села Спартак 1953 года рождения.
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