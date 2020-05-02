Луганск, 2 мая 2020, 09:51 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Донецкий боевиками ВСУ, ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 2 мая на своём telegram-канале.
Пострадавшая доставлена в больницу Кировска, где ей оказали необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР скончалась жительница села Спартак, получившая ранения в ходе обстрела населённого пункта украинскими силовиками.
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