Луганск, , 09:51 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Донецкий боевиками ВСУ, ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 2 мая на своём telegram-канале.

«ВСУ… подвергли обстрелу из вооружения БМП-2 населённый пункт Донецкий. Всего по населенному пункту было выпущено 25 боеприпасов. В результате обстрела получила ранение гражданка Глуховцева М.А. 1951 года рождения, находящаяся в своем доме», — сказано в сообщении.

Пострадавшая доставлена в больницу Кировска, где ей оказали необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР скончалась жительница села Спартак, получившая ранения в ходе обстрела населённого пункта украинскими силовиками.

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