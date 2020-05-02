Барнаул, , 09:44 — REGNUM Круг заражённых новой коронавирусной инфекцией продолжает значительно расширяться в Алтайском крае. По данным оперативного штаба региона, на утро, 2 мая, их общее число составляет уже 451 человек.

Только за минувшие сутки выявлено 28 новых инфицированных. Вместе с тем, растёт и число излечившихся пациентов, теперь их 69 человек (+13 за день).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 мая, в регионе выявили 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из общего числа инфицированных только в 40 случаях речь идёт о завезённом в край вирусе, в 312 случаях имел место контакт с ранее заболевшими.

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