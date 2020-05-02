Хабаровск, , 09:50 — REGNUM В Хабаровске на месте совершения правонарушения задержали поджигателя травы. Сотрудники ГУ МЧС увидели в социальных сетях ролик, который снял неравнодушный житель Хабаровска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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Задержанный с поличным мужчина утверждал, что, поджигая траву, он пытался предотвратить в будущем пожар на своём дачном участке. Однако инспекторы государственного пожарного надзора такую версию не приняли — малейший порыв ветра мог перебросить огонь на жилые постройки. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, он оштрафован на 2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае введён особый противопожарный режим.