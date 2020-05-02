Уфа, , 09:37 — REGNUM Мужчина утонул, сплавляясь на одноместном каяке по реке в Башкирии. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, на реке М. Инзер в Белорецком районе перевернулся надувной каяк. Поэтому потребовалась помощь спасателей. Сотрудники спасательной службы нашли каяк и тело мужчины около д. Реветь. Тело они передали следователям, которые сейчас устанавливают причины случившегося и личность туриста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в соответствии с указом главы Башкирии Радия Хабирова на территории региона запрещены спортивные мероприятия.