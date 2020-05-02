Красноярск, , 09:31 — REGNUM И. о. начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая ушла из жизни 1 мая, сообщили ИА REGNUM 2 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

По данным минздрава, в течение недели женщина находилась в реанимации БСМП. Она скончалась, несмотря на усилия медиков.

Семье погибшей минздрав пообещал оказать всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Непомнящая выпала из окна лечебного учреждения, стало известно в конце апреля. Красноярские массмедиа сообщили, что это якобы произошло после совещания, на котором поднимался вопрос перепрофилирования госпиталя под медбазу для больных с коронавирусом. Однако краевой минздрав опроверг информацию о проведении селекторного совещания.

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