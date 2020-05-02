Красноярск, , 09:02 — REGNUM Четыре лесных пожара ликвидировали за минувшие сутки в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 2 мая в региональном минлесхозе.

Очаги возгораний были зафиксированы в Ермаковском, Идринском, Иланском и Рыбинском районах на площади 398 га. В тушении были задействованы 111 человек, применялось 14 единиц техники. Шесть воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

Предварительная причина пожаров — неосторожное обращение с огнём.

На утро 2 мая в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 165 га в Балахтинском и Шарыповском районах. Одно возгорание локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в лесах введён в Красноярском крае.

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