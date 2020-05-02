Донецк, , 08:56 — REGNUM Жительница села Спартак скончалась от ранений, полученных при обстреле населённого пункта украинскими силовиками. Об этом сообщили 1 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Пострадавшая в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины мирная жительница 1953 года рождения, проживавшая по улице Чапаева, 18, в селе Спартак, скончалась от полученного ранения», — сказано в сообщении.

Напомним, ВСУ обстреляли населённый пункт днём, 1 мая, из стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин признал, что власти Украины не хотят выполнять Минские соглашения. Он призвал наращивать политическое давление на депутатов Верховной рады, что бы те приняли необходимые изменения в законы Украины.

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