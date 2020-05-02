* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:51 — REGNUM Нападение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привело к ранению двух сотрудников правопорядка в Ираке. Об этом 2 мая сообщает BasNews.

По данным журналистов, инцидент произошел в провинции Дияла в районе Джалавла, по полицейским велась стрельба из снайперской винтовки.

Представители местно полиции подчеркнули, что активность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно возросла в период Рамадана.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают терроризировать жителей Ирака, наиболее высока активность преступников в спорных районах страны.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.