Багдад, 2 мая 2020, 08:51 — REGNUM Нападение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привело к ранению двух сотрудников правопорядка в Ираке. Об этом 2 мая сообщает BasNews.
По данным журналистов, инцидент произошел в провинции Дияла в районе Джалавла, по полицейским велась стрельба из снайперской винтовки.
Представители местно полиции подчеркнули, что активность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно возросла в период Рамадана.
Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают терроризировать жителей Ирака, наиболее высока активность преступников в спорных районах страны.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.