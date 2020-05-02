Витебск, Белоруссия, , 08:28 — REGNUM В результате дорожно-транспортных происшествий на двух участках автомобильных дорог Браславского района Витебской области два легковых автомобиля съехали в кювет и опрокинулись. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе государственной автоинспекции города Витебска.

Около 14:00 1 мая автомобильная авария произошла на 14 километре автомобильной дороги «Опса-Богино-Видзы» недалеко от деревни Богино Браславского района. Водитель автомобиля Peugeot 406 на закругленном участке дороги не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

Еще одно ДТП произошло позже, через два часа, на автомобильной дороге «Браслав-Плюсы-Слободка» недалеко от деревни Луни, где водитель автомобиля Audi 80 съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварий водители получили телесные повреждения и были доставлены Браславскую больницу.

Читайте также: В Белоруссии перевернулся внедорожник

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии в результате ДТП внедорожник съехал в кювет и перевернулся.