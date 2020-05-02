Находка, Приморский край, , 08:21 — REGNUM Уголовное дело по факту взрыва баллона газа на крупнейшей российской плавучей базе «Всеволод Сибирцев» возбудило Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по данным следствия, 2 мая текущего года на плавбазе «Всеволод Сибирцев», которое находится на территории АО «Приморский Завод», во время, предположительно, проведения сварочных работ случилось возгорание и «хлопок газовоздушной смеси». В результате произошедшего один человек погиб и ещё один пострадал и в настоящее время направлен с травмами в больницу.

«Следователями устанавливаются обстоятельства случившегося, проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования, выполняются иные следственные и процессуальные действия», — заключается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 2 мая в Находке загорелась крупнейшая в России плавбаза «Всеволод Сибирцев».