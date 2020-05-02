Сеул, , 08:15 — REGNUM 2 мая в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,3 балла произошло в 2:57:02 в 21 км к западу-северо-запалу от уезда Хэнам провинции Чолла-Намдо. Очаг залегал на глубине 21 км.

Отмечается, что третье землетрясение в данном регионе. 30 апреля в 21 км от уезда зафиксировали землетрясение 2,4 балла, а 28 апреля — в 20 км от уезда землетрясение 2,3 балла.

По данным метеорологов, в период с 26 марта по 2 мая на Корейском полуострове произошло 33 землетрясения, включая землетрясения, магнитуда которых была меньше двух.