Владивосток, , 08:05 — REGNUM По факту гибели человека при взрыве газа на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Приморском крае возбуждено уголовное дело, сообщили 2 мая в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси произошёл утром 2 мая во время проведения сварочных работ на судне «Всеволод Сибирцев». Судно находилось в пределах территории АО «Приморский завод». За хлопком последовало возгорание. В результате один из рабочих погиб, другой госпитализирован с ранениями.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертные исследования. Другие обстоятельства происшествия выясняются.