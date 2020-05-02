Оренбург, , 07:45 — REGNUM В Шарлыкском районе Оренбургской области произошел смертельный пожар. Его жертвами стали два человека, сообщает ГУ МЧС по региону.

В ночь на 2 мая горел частный дом в селе Новомусино. На ликвидацию возгорания ушло более часа. Огонь уничтожил кровлю дома, перекрытия, отделку стен на площади 72 квадратных метра.

В тушении пожара задействовали две спецмашины и шесть сотрудников пожарной службы. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожность при курении.