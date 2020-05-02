Каракас, , 06:29 — REGNUM Число заключенных, погибших во ходе беспорядков и попытки побега из тюрьмы в Венесуэле, увеличилось до 46, сообщает агентство EFE со ссылкой на свой источник.

Ранее сообщалось о 17 убитых и 9 раненых. Источник агентства рассказал, что количество погибших может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая при попытке побега из колонии в венесуэльском городе Гуанаре заключенные нанесли ножевые ранения директору учреждения и бросили в сотрудников национальной гвардии боевую гранату, от взрыва которой пострадал один из силовиков. После чего сотрудники правоохранительных органов открыли огонь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице