Находка, Приморский край, , 06:18 — REGNUM При взрыве 2 мая газового балона на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Приморском городе Находка есть жертвы.

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При проведении сварочных работ в трюме судна погиб мужчина, различные травмы получила женщина, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Приморья.

Работы по дымоудалению на крупном рыбоперерабатывающем «Всеволоде Сибирцеве» завершены силами МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло 2 мая во время сварочных работ. На место происшествия выехали пять единиц техники и 21 пожарный. Судно принадлежит компании «Доброфлот».