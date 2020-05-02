Нью-Джерси, США, , 05:52 — REGNUM В США машина сбила американского актёра, продюсера и режиссёра Джозефа Пантолиано, известного по ролям «мерзких типов» в фильме «Матрица», сериале «Клан Сопрано» и других. Об этом 1 мая сообщает портал TMZ.

По информации супруги актёра, на которую ссылается портал, 68-летний Пантолиано был госпитализирован после того, как во время семейной прогулки он попал под машину. У пострадавшего в результате инцидента Пантолиано обнаружена глубокая рана на голове, а также травмированы нога и плечо.

Джосеф Питер «Джо» Пантолиано родился 12 сентября 1951 года в штате Нью-Джерси, США, в семье итальянского происхождения. В его творческой биографии — роли в фильмах «Империя солнца» режиссера Стивена Спилберга, «Беглец» Эндрю Дэвиса, «Матрица» братьев Вачовски, «Помни» Кристофера Нолана и других. Пантолиано является обладателем премии Emmy и премии Гильдии актеров.