Владивосток, , 05:23 — REGNUM В Приморье утром 2 мая в Находке загорелась крупнейшая плавбаза «Всеволод Сибирцев», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МЧС региона.

Читайте также: В Казахстане сгорели два бензовоза

«На пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода произошло возгорание на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Первые пожарные подразделения прибыли в течении 10 минут после вызова. По предварительной информации есть пострадавшие», — пояснили спасатели.

Рассматривается версия — возгорание в результате сварочных работ, взорвался газовый балон.

Пожарные обнаружили задымление в трюме плавбазы. Открытого огня не обнаружено. Проводится дымоудаление. На месте происшествия пять единиц техники и 21 пожарный.

Судно принадлежит компании «Доброфлот».

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели ликвидировали возгорание двух автоцистерн для перевозки топлива в селе Иртышское Павлодарской области Казахстана.