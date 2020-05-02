Владивосток, 2 мая 2020, 05:23 — REGNUM В Приморье утром 2 мая в Находке загорелась крупнейшая плавбаза «Всеволод Сибирцев», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МЧС региона.
Читайте также: В Казахстане сгорели два бензовоза
«На пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода произошло возгорание на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Первые пожарные подразделения прибыли в течении 10 минут после вызова. По предварительной информации есть пострадавшие», — пояснили спасатели.
Рассматривается версия — возгорание в результате сварочных работ, взорвался газовый балон.
Пожарные обнаружили задымление в трюме плавбазы. Открытого огня не обнаружено. Проводится дымоудаление. На месте происшествия пять единиц техники и 21 пожарный.
Судно принадлежит компании «Доброфлот».
Как сообщало ИА REGNUM, спасатели ликвидировали возгорание двух автоцистерн для перевозки топлива в селе Иртышское Павлодарской области Казахстана.