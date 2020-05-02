Дамаск, , 03:38 — REGNUM Житель Сирии, ехавший на своем автомобиле по дороге в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, был застрелен американскими военнослужащими, 2 мая сообщает государственное агентство САНА со ссылкой на свои источники.

Военные открыли огонь после того, как мужчина съехал с автотрассы недалеко от нефтяного месторождения Конико.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля большая колонна автомобилей армии США вошла на территорию Сирии.

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