Каракас, , 02:12 — REGNUM Беспорядки, вспыхнувшие в одной из тюрем в городе Гуанаре в Венесуэле, привели к гибели не менее 17 и ранению еще девяти заключенных, 1 мая сообщает газета El Nacional.

Группа осужденных попыталась осуществить побег. Силы национальной гвардии Венесуэлы, охраняющие учреждение, открыли огонь после того, как в их сторону была брошена граната, из-за взрыва которой пострадал сотрудник нацгвардии. Кроме того, отмечается, что ножевые ранения получил директор колонии.

В итоге бунт заключенных удалось подавить.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в результате беспорядков в тюрьме в столице Колумбии погибли 23 заключенных.

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