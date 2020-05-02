Ташкент, , 00:57 — REGNUM В результате чрезвычайной ситуации около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях Сардобинского водохранилища были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях, сообщил глава пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков.

«Кроме того, ведется подготовка резервных мест для еще 1000 человек», отметил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что в результате ЧС, 56 человек госпитализированы с различными повреждения, в общей сложности медосмотру подверглись 17,3 тысяч человек.

По его словам, к 17.00 отток воды из прорвавшейся дамбы остановился, в настоящее время продолжаются берего-укрепительные работы.

Как сообщалось ранее, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб.

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