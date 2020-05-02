Анталья, Турция, , 00:11 — REGNUM Уроженка Казахстана упала со скалы во время фотосессии в честь окончания карантина в Турции. Об этом 1 мая сообщает издание Mirror.

31-летняя девушка работала гидом в турецкой Анталье. После снятия местными властями ряда ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса, девушка решила сделать фотосессию возле водопада.

В ходе фотосессии девушка перелезла через защитное ограждение, подскользнулась на траве и упала с обрыва высотой более 30 метров. Спасателей на место происшествия вызвала подруга погибшей. Тело девушки было обнаружено в воде у подножия скалы.

Правоохранительные органы Турции признали произошедшее несчастным случаем. Погибшую девушку её родственники намерены похоронить на родине, в Казахстане.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девушки в Уфе, упавшей с дерева во время попытки сделать селфи.

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