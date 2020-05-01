Ташкент, , 23:46 — REGNUM Двое детей погибли в результате прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба УВД Джизакской области, где произошло ЧП.

Трагедия произошла недалеко от границы Сырдарьинской и Джизакской областей в посёлке Кургантепа. Девочка 14-ти лет и мальчик девяти лет возвращались домой из магазина через посёлок, когда их смыло селевым потоком.

Тело девочки было обнаружено позднее возле русла реки, мальчик был госпитализирован в бессознательном состоянии, но, несмотря на усилия врачей, скончался.

По данным пресс-службы МЧС, из зоны затопления было эвакуировано около 12 тыс. граждан. В настоящее время поток из водохранилища иссяк, и начаты аварийно-восстановительные работы. В район бедствия привлечены более тысячи сотрудников спасательных служб и несколько сотен единиц спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился мобилизовать все силы на ликвидацию последствий прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

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