Москва, , 23:31 — REGNUM Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны был вывезен на утилизацию из города Москвы. Об этом 1 мая сообщил журналистам представитель экстренных служб.

Снаряд калибром 122 мм был обнаружен в ходе земляных работ на улице Магистральной на севере города. На место обнаружения потенциально взрывоопасного предмета были вызваны специалисты-взрывотехники.

В настоящее время снаряд с необходимыми предосторожностями вывезен из города для утилизации.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной войны на севере Москвы.

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