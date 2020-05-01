Кисловодск, Ставропольский край, , 22:44 — REGNUM Сотрудник полиции пострадал в результате действий водителя, который ездил без водительских прав и пытался скрыться от полиции в городе Кисловодске. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошёл днём 1 мая. Наряд ДПС остановил легковой автомобиль, но когда инспектор попытался открыть дверь в салон, водитель оттолкнул сотрудника и попытался скрыться. Сотрудники полиции начали преследование нарушителя, который игнорировал законные требования инспекторов ДПС и пытался уйти от погони.

При блокировке автомобиля, нарушитель повредил один из служебных автомобилей, пытаясь развернуться, но один из сотрудников полиции выстрелил сначала в воздух, а затем по колёсам транспортного средства. При задержании нарушитель оказал сопротивление полицейским.

В ходе проверки было установлено, что 23-летний молодой человек был лишён в 2017 году права управления транспортными средствами на 2 года за вождение в пьяном виде. После этого молодой человек не восстановил водительское удостоверение. В отношении нарушителя был собран административный материал по трём статьям КоАП РФ.

Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало о привлечении к административной ответственности мужчины в городе Сочи, устроившего на улице скандал и накричавшего на сотрудников полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским