Оттава, , 22:18 — REGNUM Пятерых пропавших без вести членов экипажа военного вертолёта CH-148 Cyclone, разбившегося у берегов Греции, считает пропавшими без вести Министерство национальной обороны Канады. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба ведомства.

На настоящее время подтверждена гибель одного из членов экипажа вертолёта, младшего лейтенанта Эббигейла Коубро. Остальные члены экипажа официально объявлены пропавшими без вести и погибшими. Поисково-спасательная операция в районе крушения продолжается.

Вертолёт базировался на канадском фрегате Fredericton, судно с января текущего года принимает участие в миссии НАТО в Ионическом море недалеко от побережья Греции. Воздушное судно с шестью членами экипажа на борту возвращалось на фрегат после выполнения задания и исчезло с радаров.

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан пояснил, что в поисково-спасательной операции участвуют корабли и специалисты из Греции, Италии, США и Турции. Были найдены бортовые самописцы вертолёта. Причина крушения воздушного судна устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минобороны Канады подтвердило факт исчезновения военного вертолёта у берегов Греции, недалеко от острова Кефалония.

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