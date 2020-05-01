Днепропетровск, Украина, , 20:26 — REGNUM Крушение одномоторного самолета в Днепропетровской области Украины стало причиной гибели двоих человек. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«От службы «103» сообщили об аварии (падения) одномоторного малого воздушного судна «ГРУМАН» (на четыре места) с последующим горением <…> В результате аварии погибли два человека», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на пульт дежурных служб сообщение о трагедии поступило в 16:26. Происшествие произошло вне жилых построек. Возникший в результате падения самолета пожар был ликвидирован в 17:10, к тушению возгорания было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее скончались два человека, пострадавших при крушении спасательного вертолёта в горах Чирисан.

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