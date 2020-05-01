Париж, , 19:36 — REGNUM Обвинение предъявлены судьёй по делам о терроризме мужчине, намеренно сбившем на автомобиле двух полицейских во французском городе Коломб. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба прокуратуры по делам о терроризме.

Мужчина 29-ти лет обвиняется в попытке убийства представителей власти, совершенной в рамках террористического замысла. Обвиняемый был признан вменяемым по результатам психиатрической экспертизы.

Инцидент произошёл 27 апреля, обвиняемый, находясь за рулём легкового автомобиля BMW, сбил двух сотрудников полиции, ехавших на мотоцикле. Полицейские получили тяжёлые травмы ног, пострадал сотрудник полиции, находившийся рядом со своими коллегами.

После задержания мужчина заявил, что к нападению на полицейских его побудил просмотр некоего видео. В автомобиле обвиняемого был найден нож и записка, где мужчина признавался в своей приверженности идеологии террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе допросов он подтвердил свою причастность к идеям радикального ислама.

При этом уточняется, что обвиняемый не числился в базе данных французской полиции, куда внесены лица, причастные к идеологии радикального ислама.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде на двух сотрудников полиции в городе Коломб, расположенном недалеко от Парижа.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники полиции пострадали в результате наезда автомобиля во Франции