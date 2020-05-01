Москва, , 18:37 — REGNUM Два человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на западе Москвы. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на улице Лобачевского. По предварительным данным, ехавший на большой скорости легковой автомобиль Mercedes врезался в автобус, а после этого влетел в столб уличного освещения.

В результате аварии пострадали водитель Mercedes и его пассажирка. В настоящее время пострадавших осматривают медики из бригады скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении в два раза числа погибших в результате ДТП в Москве за неделю.

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