Ташкент, , 18:33 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев срочно прибыл в район республики, где сегодня произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Пресс-служба напоминает, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб.

Во время встречи с эвакуированными жителями, Мирзиёев отметил, что всем пострадавшим будет уделено особое внимание, они будут обеспечены жильем и продовольствием.

«Это испытание, которое никто не ожидал. Первым нашим действием стала эвакуация людей в безопасные места. Важнее всего — отсутствие жертв. Прошу аксакалов, председателей и инспекторов махаллей: нам следует разместить в домах, палатках, обеспечить едой всех людей, махаллю за махаллей. Мобилизуем все силы и средства. Ни один руководитель не уйдет, пока ситуация не улучшится. Нам надо терпеть, выдержать, каким бы тяжелым ни было бремя. Ни одна семья, ни один человек не останется без внимания», сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также посетил дамбу Сардобинского водохранилища и осмотрел место прорыва. В настоящее время утечка воды прекратилась. Прорвавшийся поток воды направлен в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай Джизакской области.

Пресс-служба подчеркивает, что ситуация находится под личным контролем президента, который в настоящее время все еще находится на месте ЧП.