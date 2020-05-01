Сочи, Краснодарский край, , 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В социальных сетях 30 апреля появилось видео, где мужчина, по его словам, гулявший с ребёнком, на законное требование сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, стал кричать на полицейских, провоцировать скандал и требовать от них отчёт об их образовании.

Сотрудники полиции сообщили, что инцидент произошёл в парке Бестужева в Адлерском районе Сочи. Сотрудники полиции выявили мужчину и женщину с двумя детьми, нарушавших режим самоизоляции. Мужчина отказался предъявить документы, стал размахивать руками, кричать, грубить полицейским и попытался уйти.

Нарушитель был задержан и привлечён к административной ответственности. Адлерский районный суд своим решением оштрафовал мужчину на одну тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции. По факту оскорбления сотрудников полиции был собран материал, который будет передан в следственные органы для принятия дальнейшего решения в соответствии с законом.

Ранее ИА REGNUM сообщалось, что на время майских праздников в Сочи будут закрыты для посещения рекреационные зоны.

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